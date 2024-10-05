ماذا في اسرار الصحف؟

لاقت مواقف رئيس حزب مسيحي ارتياحاً لدى أوساط مبادرة «اللقاء الثلاثي»، باعتبارها تتفق مع تاريخ الحزب لجهة الميثاقية اللبنانية.

لا تبدي جهات لبنانية ترحيباً برغبة وسيط معروف المجيء إلى لبنان، قبل وقف إطلاق النار!

الجمهورية

تردّد أن نازحين غير لبنانيين يؤجرون منازلهم بأسعار مضاعفة للإيجارات التي يدفعونها، إلى نازحين لبنانيين ويذهبون هم الى مدارس ويستفيدون من مساعدات إضافية.

تلاحظ أعداد كبيرة من نازحين غير لبنانيين يفترشون الأرصفة من محيط »الزيتونا باي« إلى الروشة.

تبين أن صواريخ حزب الله وصلت بنحو متواصل إلى مسافة 150 كيلومتراً في العمق الاسرائيلي.

الأنباء

الإجرام الإسرائيلي يطال الجسم الطبي والإسعافي وبات يهدد عمليات الإنقاذ بشكل خطير.