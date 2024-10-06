فراس حمدان في زيارة إلى البلدات الحدودية

نشر النائب في البرلمان اللبناني فراس حمدان على منصة x منشور قال فيه:



"زرت صباح اليوم بلدة الماري الحدودية المقطوعة التواصل مع باقي المناطق، واجتمعت مع فعاليات البلدة ومشايخها، وقد حيينا صمودهم وتمسكهم بالأرض في هذا الظرف العصيب، واستمعنا عن كثب إلى المشكلات التي يواجهونها نتيجة انقطاع شبكة الهاتف الخليوي وشبكة الهاتف الأرضي (أوجيرو) وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية وباقي المناطق في الجنوب."



وتابع: "وعلى أثرها تم التواصل مع مدير عام مؤسسة أوجيرو عماد كريدية، وقد عرضنا بدائل للمساهمة في حل مشكلة انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضائي حاصبيا ومرجعيون بهدف إعادة توفير الخدمة في خلال مهلة وجيزة،"



واختتم: "كما تواصلنا على الفور مع مؤسسة كهرباء لبنان - منطقة الجنوب، وقد عرضنا المساهمة والمساعدة لحل مشكلة التيار الكهربائي في قضائي حاصبيا ومرجعيون والتي سوف تكون محل متابعتنا الحثيثة لعودة التيار الكهربائي ودعم مقومات الصمود لتلك المنطقة المنهكة نتيجة العدوان والتهجير."