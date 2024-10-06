"الجديد" تنفي بثها اي خبر عاجل بشأن "استهداف شمال لبنان" وما يجري تداوله مجرد صورة مفبركة عبر فوتوشوب

مصادرالجديد: القطري والتركي لم يحملا أية ضمانات من جانب العدو الاسرائيلي وإن الأمر محاولة لإخراج حزب الله من هذا التصعيد والحفاظ على حركة المقاومة وإخراجها من التأزم الحاصل