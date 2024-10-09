سلسلة لقاءات لباسيل .. وهذا ما تم التأكيد عليه

في اطار خطة التحرك الدبلوماسي التي أقرّها تكتل "لبنان القوي" امس للدفع باتجاه وقف فعلي لإطلاق النار، اجرى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم سلسلة اتصالات فاستقبل سفراء بريطانيا هامش كاول وفرنسا هيرفيه ماغرو ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.



