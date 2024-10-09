الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: ترقبوا جديد الهدهد

مراسل الجديد: المقاومة الإسلامية رصدت قوة للعدو تسللت من خلف موقع القوات الدولية في اللبونة وتعاملت المقاومة معها بالاسلحة المناسبة وحققت فيها اصابات مؤكدة بين قتيل و جريح