نداء من وزارة التربية إلى أهالي التلاميذ الذين نزحوا من منازلهم

وجّهت وزارة التربية والتعليم العالي ، نداء إلى أهالي التلاميذ الذين نزحوا من منازلهم ، لكي يتواصلوا مع الوزارة .

وجاء في النداء :



جانب أولياء الأمور المحترمين،

نأمل منكم التواصل مع إدارة المدرسة الأساسية لولدكم ، لتحديث معلومات التلميذ والإبلاغ عن مكان وجودكم راهنا .



هذه المعلومات مهمة لضمان تقديم الدعم اللازم وتوفير أ لاحتياجات التعليمية لولدكم في هذه الأوقات الصعبة ،كالاستفادة من بطاقة انترنت مجانية او لايجاد مركز تعليمي يتناسب ووضعكم الحالي.

في حال واجهتم أي صعوبة أو إذا لم تستجب إدارة المدرسة، يُرجى التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي عبر الاتصال على الخط الساخن 01 772288 للحصول على المساعدة.