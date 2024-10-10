"كلارا"... أول طفلة وُلدت في مركز النزوح

نشرت بلدية الشوير وعين السنديانة صورة لطفلة حديثة الولادة وأشارت أنها "اول طفلة وُلدت في مراكز الاستضافة وقد سماها والداها كلارا تيمناً باسم رئيسة المركز في ابتدائية الشوير الرسمية كلارا صوايا".