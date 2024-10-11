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محليات

"غير مقبول".. رئيس المجلس الأوروبي يندد باستهداف إسرائيل لليونيفيل جنوب لبنان

2024-10-11 | 02:13
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&quot;غير مقبول&quot;.. رئيس المجلس الأوروبي يندد باستهداف إسرائيل لليونيفيل جنوب لبنان
"غير مقبول".. رئيس المجلس الأوروبي يندد باستهداف إسرائيل لليونيفيل جنوب لبنان

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول".

وقال ميشال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس أن "هجوما على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

كما اتهمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار "بشكل متكرر" على مواقع لها في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرق وأثار تنديدات دولية.

وقالت اليونيفيل في بيان "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر" وتسبّبت في جرح الجنديين، وأوضحت أنّ "الإصابات ليست خطرة، لكنهما لا يزالان في المستشفى".

وأكد جيش العدو ليل الخميس أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، مشيرا الى أن عناصر من حزب الله وُجدوا في المكان.

كما قال الجيش في بيان إنّ قواته "عملت هذا الصباح في منطقة الناقورة، على مقربة من مقر اليونيفيل"، مشيرا الى أنه بناء على ذلك، قام "بإصدار تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة للبقاء في أجزاء محمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة".

وندّدت الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية بهذا القصف الذي حذّرت روما من أنه قد يرقى إلى "جريمة حرب".

يعدّ هذا الحادث الأخطر تبلغ عنه اليونيفيل في ظل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله.

"غير مقبول".. رئيس المجلس الأوروبي يندد باستهداف إسرائيل لليونيفيل جنوب لبنان

محليات

المجلس الأوروبي

لبنان

جنوب لبنان

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