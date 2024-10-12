بيان لمستشفى رياق.. عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع

على خلفية العدوان الاسرائيلي على البقاع، أصدرت إدارة مستشفى رياق بياناً، جاء فيه:

"اثر العدوان الذي تعرض له البقاع هذه الليلة، تضررت بعض اقسام المستشفى، والحمدلله لم يتأذى أي احد.



ان مستشفى رياق العام مجلس ادارة وتمريض وعاملين، تؤكد بأن ما تعرضت له الليلة لن يثنيها عن عملها في خدمة اهلها، وهي ستستمر بكل طواقمها واقسامها تضمض الجراح.



وختم بيان الادارة، بأن "الاجهزة الفنية بدأت العمل على اصلاح ما تضرر، وستبقى مستشفى رياق العام بخدمة البقاع بوجه هذا الوحش الذي لايميز بين طواقم طبية ومدنيين، وحمى الله بقاع العز ولبناننا الحبيب".