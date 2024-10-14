مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم للجديد: القمة الروحية الاربعاء في بكركي استثنائية وطنية وستتطرق الى وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية والوحدة الوطنية والتضامن مع النازحين ونبذ كل اشكال الفتنة

موقع واللا الإسرائيلي: رئيس الموساد أكد لمدير المخابرات المركزية الأميركية أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يتضمن أيضًا اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن في غزة