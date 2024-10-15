"200 ألف طن من الطحين".. هبة عراقية إلى الشعب اللبناني

اطلع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام هذه الليلة من نظيره وزير التجارة العراقي السيد أثير داود الغريري، هاتفياً، على آخر مستجدات الدعم من الجانب العراقي متابعةً للاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 9 تشرين اول، حيث تبلّغ الخبر السار على موافقة الدولة العراقية اليوم عبر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والحكومة العراقية على ارسال 200 ألف طن طحين للشعب اللبناني بالتجاوب السريع في اطار الدعم الانساني في هذه الظروف الصعبة.