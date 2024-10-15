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محليات

"200 ألف طن من الطحين".. هبة عراقية إلى الشعب اللبناني

2024-10-15 | 16:12
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&quot;200 ألف طن من الطحين&quot;.. هبة عراقية إلى الشعب اللبناني
"200 ألف طن من الطحين".. هبة عراقية إلى الشعب اللبناني

اطلع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام هذه الليلة من نظيره وزير التجارة العراقي السيد أثير داود الغريري، هاتفياً، على آخر مستجدات الدعم من الجانب العراقي متابعةً للاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 9 تشرين اول، حيث تبلّغ الخبر السار على موافقة الدولة العراقية اليوم عبر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والحكومة العراقية على ارسال 200 ألف طن طحين للشعب اللبناني بالتجاوب السريع في اطار الدعم الانساني في هذه الظروف الصعبة.

وتوجه الوزير سلام باسم الحكومة والشعب اللبناني بأسمى ايات الشكر والتقدير لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والشعب العراقي الشقيق عبر الوزير الصديق السيد أثير داوود الغريري على هذه المكرمة العراقية التي ستكفي لبنان لمدة  8أشهر تقريباً ما يريح اللبنانيين للمدى المنظور ويؤمن لقمة العيش، وهو تأكيد جديد أن لبنان في حماية اشقائه العرب سينهض من جديد ضمن الدرع العربي من المحيط إلى الخليج.
"200 ألف طن من الطحين".. هبة عراقية إلى الشعب اللبناني

محليات

أمين سلام

وزير الاقتصاد

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