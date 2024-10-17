حسام زكي: اغتيال السنوار لحظة فارقة في الحرب.. وتطبيق القرار 1701 هو المدخل لإنهاء الحرب في لبنان

علق مساعد الامين العام للجامعة العربية حسام زكي تعليقاً على استشهاد يحيى السنوار بالقول: "العزاء للشعب الفلسطيني واليوم لحظة مهمة وفارقة في الحرب الدائرة والمسألة ليست مسألة اشخاص فالمقصد هو تحرير الدولة الفلسطينية".

وتابع: "الاساسيات هي وقف الحرب في اسرع وقت ممكن والسماح بادخال المساعدات للشعب الفلسطيني وكف اليد الباطشة والظالمة تجاه الفلسطينيين في شمال غزة ووقف الحرب في لبنان ".

واضاف: "الاتصالات الدولية مع الاسرائيليين كلها باءت بالفشل لان الاسرائيلي مستمر ببطشه لتهجير الشعب الفلسطيني ".

وتابع زكي: "هناك اتصالات ثنائية ومجموعات من الدول في الشأن الخاص بلبنان والجامعة تتابع كل تلك الاتصالات وتسعى لان تكون دائماً محاطة بها و القرار 1701 جميعنا معنيون بتطبيقه وكذلك لبنان والوضع الخاص بلبنان اراه من الناحية السياسية فيه سهولة اكثر من الشأن الفلسطيني".

واضاف: "القرار 1701 فيه الكثير من الاحكام وينبغي تنفيذه بشكل متكامل واذا نفذ يكون المدخل الحقيقي لانهاء الحرب".