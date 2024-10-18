آموس هوكستين: سأزور لبنان في القريب العاجل

واضاف: " يجب أن نشجع الدولة اللبنانية أن تكون مسؤولة عن أراضيها ونشر الجيش اللبناني جنوباً"، وقال: "نريد وضع حد نهائي للعنف في جنوب لبنان".

وتابع الموفد الاميركي: "علينا النظر الى كيفية وضع حد للنزاع ولا يجب ربط الامر بالنزاعات الاخرى".

واضاف: "يجب علينا السير في طريق مختلف حيث يمكن للبنان الحفاظ على أمنه ومسؤوليتنا دعمه"، وقال: "الشعب اللبناني يجب أن يثق بدولته وهذا هو المطلوب".

ولفت هوكستين الى انه "يجب أن يثق الشعب اللبناني بدولته والمطلوب تخطي الفروقات السياسية والتلاقي حول المصير المشترك".

وقال: "على الشعب اللبناني والدولة ان يثقوا بمؤسساتهم وبالجيش اللبناني وهكذا ستقوم الولايات المتحدة بدعمهم".

وشدد الموفد الرئاسي الاميركي على ان "تحقيق الامانة والسلامة في كل لبنان وإقامة حكومة وانتخاب رئيس يعيدون لبنان إلى درب الازدهار"، مضيفاً : "الجيش اللبناني هو المسؤول عن أمن وسيادة لبنان".

وتابع: "المسؤول عن سيادة لبنان هو الجيش اللبناني"، مشيراً الى انه : "حان الوقت للشعب اللبناني أن يتخذ قراراته".

واوضح هوكستين انه "يجب التفكير بمصلحة لبنان ومصلحة شعبه بغض النظر عن مصلحة ايران"، معتبراً ان "القرار 1701 نجح في إنهاء الحرب عام 2006 لكن لم يتم تطبيقه".

واضاف: "يجب ان يكون هناك تعديلات واضافات لـ 1701 للتأكد من تنفيذه"، لافتاً الى انه القرار "هو الركيزة التي تضمن الأمن على الخط الأزرق".

وفي سياق آخر قال هوكستين: "حان الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان والرئيس بري مسؤول عن هذه العملية ضمن مجلس النواب".

وتابع: "رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن عملية انتخاب الرئيس وعلى الاحزاب ان تختار رئيس يمثل كل لبنان هذا قرار الشعب اللبناني وليس اي دولة اخرى"، لافتاً الى انه "على الشعب اللبناني أن يقرر ما إذا كان قائد الجيش هو المرشح الانسب".

واضاف: "سأزور لبنان في المستقبل القريب جداً".

وقال: "اتواصل مع السياسين اللبنانيين بشكل متواصل وأتوقع أن أزور لبنان في المستقبل القريب جداً".

وتابع هوكستين: "تاريخكم حافل بالصراع مع اسرائيل التي احتلت لبنان وعليها مغادرة الاراضي اللبنانية وعلى الجيش اللبناني ضمان السلامة والامن في لبنان".

وتابع: "يجب ان يغادر الجيش الإسرائيلي لبنان بأسرع وقت وان يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة في لبنان والجنوب وهذه الطريقة الوحيدة لضمان السلام".