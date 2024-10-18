الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

آموس هوكستين: سأزور لبنان في القريب العاجل

2024-10-18 | 15:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
آموس هوكستين: سأزور لبنان في القريب العاجل

قال الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين في اتصال مع الجديد: "نريد في أميركا أن نرى كيف يمكن وضع حد لهذا النزاع في لبنان ولا زلت أتكلم مع السياسيين اللبنانيين لإرساء الشروط لوضع حد لهذه المأساة".

واضاف: " يجب أن نشجع الدولة اللبنانية أن تكون مسؤولة عن أراضيها ونشر الجيش اللبناني جنوباً"، وقال: "نريد وضع حد نهائي للعنف في جنوب لبنان".

وتابع الموفد الاميركي: "علينا النظر الى كيفية وضع حد للنزاع ولا يجب ربط الامر بالنزاعات الاخرى".

واضاف: "يجب علينا السير في طريق مختلف حيث يمكن للبنان الحفاظ على أمنه ومسؤوليتنا دعمه"، وقال: "الشعب اللبناني  يجب أن يثق بدولته وهذا هو المطلوب".

ولفت هوكستين الى انه "يجب أن يثق الشعب اللبناني بدولته والمطلوب تخطي الفروقات السياسية والتلاقي حول المصير المشترك".

وقال: "على الشعب اللبناني والدولة ان يثقوا بمؤسساتهم وبالجيش اللبناني وهكذا ستقوم الولايات المتحدة بدعمهم".

وشدد الموفد الرئاسي الاميركي على ان "تحقيق الامانة والسلامة في كل لبنان وإقامة حكومة وانتخاب رئيس يعيدون لبنان إلى درب الازدهار"، مضيفاً : "الجيش اللبناني هو المسؤول عن أمن وسيادة لبنان".

وتابع: "المسؤول عن سيادة لبنان هو الجيش اللبناني"، مشيراً الى انه : "حان الوقت للشعب اللبناني أن يتخذ قراراته".

واوضح هوكستين انه "يجب التفكير بمصلحة لبنان ومصلحة شعبه بغض النظر عن مصلحة ايران"، معتبراً ان "القرار 1701 نجح في إنهاء الحرب عام 2006 لكن لم يتم تطبيقه".

واضاف: "يجب ان يكون هناك تعديلات واضافات لـ 1701 للتأكد من تنفيذه"، لافتاً الى انه القرار "هو الركيزة التي تضمن الأمن على الخط الأزرق".

وفي سياق آخر قال هوكستين: "حان الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان والرئيس بري مسؤول عن هذه العملية ضمن مجلس النواب".

وتابع: "رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن عملية انتخاب الرئيس وعلى الاحزاب ان تختار رئيس يمثل كل لبنان هذا قرار الشعب اللبناني وليس اي دولة اخرى"، لافتاً الى انه "على الشعب اللبناني أن يقرر ما إذا كان قائد الجيش هو المرشح الانسب".

واضاف: "سأزور لبنان في المستقبل القريب جداً".

وقال: "اتواصل مع السياسين اللبنانيين بشكل متواصل وأتوقع أن أزور لبنان في المستقبل القريب جداً".

وتابع هوكستين: "تاريخكم حافل بالصراع مع اسرائيل التي احتلت لبنان وعليها مغادرة الاراضي اللبنانية وعلى الجيش اللبناني ضمان السلامة والامن في لبنان".

وتابع: "يجب ان يغادر الجيش الإسرائيلي لبنان بأسرع وقت وان يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة في لبنان والجنوب وهذه الطريقة الوحيدة لضمان السلام".

آموس هوكستين: سأزور لبنان في القريب العاجل

محليات

هوكستين

غزة

جنوب لبنان

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ياسين: هناك نقص كبير بموضوع المياه بحوالي 600 مركز وسنعمل على دعم هذه المراكز خلال اجتماعاتنا المقبلة
بري دعا الى جلسة انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024