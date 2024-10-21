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محليات

البابا فرنسيس استقبل الراعي الذي سلمه 3 وثائق خطية

2024-10-21 | 06:01
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البابا فرنسيس استقبل الراعي الذي سلمه 3 وثائق خطية
البابا فرنسيس استقبل الراعي الذي سلمه 3 وثائق خطية

استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم، البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وذلك في حاضرة الفاتيكان حيث شكر الراعي قداسة البابا اعلانه قداسة الاخوة المسابكيين الثلاثة الذي جرى بالامس.

كما اعرب غبطته عن شكر اللبنانيين للبابا على اهتمامه الدائم بلبنان وبقضاياه مقدما له ثلاث وثائق خطية تناولت الوضع الامني الراهن في لبنان والوضع الاجتماعي والانساني جراء العدوان عليه خصوصا لجهة حالة النزوح الداخلية وكيفية مواكبتها من قبل آلى كنيسة ومؤسساتها. اما الوثيقة الثانية فتحدثت عن القمة الروحية الاسلامية - المسيحية الاخيرة  التي انعقدت في بكركي الاسبوع الفائت والبيان الصادر عنها. فيما تناولت الوثيقة الثالثة الوضع السياسي المتعثّر ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية. 
من جهته اعرب قداسة البابا فرنسيس عن قربه الدائم من الشعب اللبناني وحرصه على المحافظة على ميزة لبنان في التنوع والحوار والعيش المشترك كما على دور ورسالة وحضور المسيحيين فيه. 
بعد ذلك زار البطريرك الراعي نيافة الكردينال بياترو يارولين امين سر دولة الفاتيكان حيث عرض معه للاوضاع في لبنان وخاصة للمواضيع التي حملها غبطته الى الفاتيكان اضافة الى دور الدبلوماسية الفاتيكانية في المساعدة على حل تلك المواضيع.
البابا فرنسيس استقبل الراعي الذي سلمه 3 وثائق خطية

محليات

البابا فرنسيس

البطريرك الراعي

لبنان

الفاتيكان

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