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الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت محيط مستشفى الحريري في الجناح وليس المستشفى نفسها
2024-10-21 | 15:42
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الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت محيط مستشفى الحريري في الجناح وليس المستشفى نفسها
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