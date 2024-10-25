التنظيم الشعبي الناصري يستنكر العدوان الإسرائيلي على الصحافة: يأتي في إطار محاولة لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه

أصدر المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري، بيانًا استنكر فيه بشدة استهداف الإعلاميين، فجر اليوم، في مقر إقامتهم في حاصبيا، مؤكدًا "أن هذا الاعتداء يأتي في إطار محاولة العدو لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه".