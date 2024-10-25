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محليات

التنظيم الشعبي الناصري يستنكر العدوان الإسرائيلي على الصحافة: يأتي في إطار محاولة لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه

2024-10-25 | 09:58
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التنظيم الشعبي الناصري يستنكر العدوان الإسرائيلي على الصحافة: يأتي في إطار محاولة لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه
التنظيم الشعبي الناصري يستنكر العدوان الإسرائيلي على الصحافة: يأتي في إطار محاولة لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه

أصدر المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري، بيانًا استنكر فيه بشدة استهداف الإعلاميين، فجر اليوم، في مقر إقامتهم في حاصبيا، مؤكدًا "أن هذا الاعتداء يأتي في إطار محاولة العدو لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه".

وجاء في البيان: "إن هذا الاستهداف ليس جديدًا على عدو دأب على قتل المدنيين، ومن بينهم الطواقم الإعلامية في لبنان وفلسطين، في محاولة لكتم صوت الحقيقة".

وأشار البيان إلى أن "الجهود الإعلامية لم تتوانَ منذ بداية الحرب عن أداء واجبها في إظهار صورة العدو وهمجيته في قتل الأبرياء والتدمير الممنهج للقرى والبلدات، دون اعتبار للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأكد التنظيم أن "هذه الاستهدافات لن تحقق أهداف العدو في إسكات صوت الحق، بل ستسهم في توثيق جرائمه وفضحه أمام العالم بأسره".
 
وختم البيان: "رحم الله الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
 
 
 
التنظيم الشعبي الناصري يستنكر العدوان الإسرائيلي على الصحافة: يأتي في إطار محاولة لكتم أصوات الإعلاميين الذين يكشفون جرائمه ويفضحون أكاذيبه

محليات

التنظيم الشعبي الناصري

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