ميقاتي: إدراج لبنان في القائمة الرمادية خطوة متوقعة ونسعى لمزيد من التعاون مع "فاتف"
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" كان خطوة متوقعة نظرًا للظروف التي حالت دون إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة. وأشار إلى أن لبنان أحرز تقدمًا في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، حيث تم تطبيق تدابير مهمة في القطاع المالي من خلال إصدار التعاميم اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف ميقاتي أن هذا التصنيف لن يؤثر على علاقات لبنان مع المصارف المراسلة، مؤكدًا أن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن هذا الإجراء قد تم تطبيقه سابقًا على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وأنه سيتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه.