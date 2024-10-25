ميقاتي: إدراج لبنان في القائمة الرمادية خطوة متوقعة ونسعى لمزيد من التعاون مع "فاتف"

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" كان خطوة متوقعة نظرًا للظروف التي حالت دون إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة. وأشار إلى أن لبنان أحرز تقدمًا في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، حيث تم تطبيق تدابير مهمة في القطاع المالي من خلال إصدار التعاميم اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية.



