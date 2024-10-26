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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-10-26 | 00:02
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

اللواء

المهم بالنسبة للبنان، بعد وضعه على اللائحة الرمادية، استمرار المصارف المراسلة، بالعمل بين فروعها في الخارج وبيروت.

ترتبط مجمل اجراءات الدعم والحلول للوضع اللبناني بمعرفة ما سيستفيد عليه وضع حزب الله، بعد انتهاء الحرب!

لجأت استخبارات كبرى لتسريب وثائق الهجوم الاسرائيلي على إيران، بعد تزايد المخاوف الأميركية من لجوء تل أبيب الى «خيار أريحا» (أي استخدام الأسلحة النووية)!

 

 الجمهورية

تضاربت التحليلات حول تناقض في مواقف إسرائيل من وقف إطلاق النار مع لبنان بين من اعتبرها بداية تحول إيجابية وبين من اعتبرها مناورة لمزيد من التصعيد.

كشف قريبون من حزب بارز عن ضغوط بدأت تتعرض لها بعض المؤسسات والأجهزة لتقليص دور مناصريه فيها بحجة أن مرحلة جديدة بدأت.

يسجل تناقض في إسرائيل بين الجيش ي الذي يسعى لإنهاء العمليات في لبنان، وبين الحكومة التي لا تبدي أي استعدادات  للتوصل إلى تسوية سياسية قريباً.

 

 الانباء

خطوة دولية تجاه لبنان جاءت خلافاً لكل التوقعات في الأسابيع الماضية التي كانت قد استبعدتها نهائياً.

ماذا في اسرار الصحف؟

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مراسل الجديد: غارات فجرا استهدفت اطراف ميفدون وطريق الدبشة الجبلية بين كفررمان وكفرتبنيت واطراف النبطية الفوقا وجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح
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