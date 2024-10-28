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محليات

بو حبيب ونظيره الاسباني في بيان مشترك: ندعو إلى وقف إطلاق نار يسمح بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل

2024-10-28 | 03:13
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بو حبيب ونظيره الاسباني في بيان مشترك: ندعو إلى وقف إطلاق نار يسمح بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل
بو حبيب ونظيره الاسباني في بيان مشترك: ندعو إلى وقف إطلاق نار يسمح بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل

شدّد لبنان وإسبانيا في بيان مشترك على الدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار "يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

واشار البيان الذي صدر اثر إجتماع وزير الخارجية عبد ابو حبيب ونظيره الاسباني في اسبانيا الى ان ذلك يعني "اعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها، ويضمن عودة النازحين على كلّ من جانبَي الخط الأزرق إلى منازلهم."

وادان البيان المشترك بالهجمات ضدّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضدّ الجيش اللبناني، كما  دانت حكومتا إسبانيا ولبنان الهجمات ضد الطواقم الطبية والمرافق الصحية، الصحفيين والمدنيين ويطالبان بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

واشار البيان الى ان إسبانيا ولبنان ترتزمان بالعمل معًا من أجل استقرار الوضع في جنوب البلاد وبناء سلام دائم في المنطقة.

وأكدت حكومة إسبانيا مجددًا استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من خلال التعاون الإسباني، بما في ذلك توفير الدعم في مرحلة الاستقرار. قدّمت إسبانيا للشعب اللبناني مساعدات إنسانية تقارب قيمتها 5,5 مليون يورو حتى الآن في عام 2024 وأكثر من 12 طنًا من الأدوية والبطانيات للفئات الضعيفة من السكان

بو حبيب ونظيره الاسباني في بيان مشترك: ندعو إلى وقف إطلاق نار يسمح بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل

محليات

لبنان

اسبانيا

القرار 1701

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