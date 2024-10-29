أمين عام حزب الله الجديد.. من هو نعيم قاسم؟

بعد عقود قضاها نائباً للأمين العام لحزب الله، تولّى الشيخ نعيم قاسم المنصب الأعلى في حزب الله الذي كان في عداد مؤسسيه، بعد إغتيال السيد حسن نصرالله.

وترتبط مسيرة الشيخ قاسم، ارتباطا وثيقا بمسيرة السيد نصرالله، الأمين العام السابق للحزب الذي أغتيل بغارة إسرائيلية ضخمة على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 أيلول.

إنضوى قاسم (71 عاما) في حركة أمل لدى إنطلاقتها في السبعينات. ثم كان في العام 1982 أحد مؤسسي حزب الله الذي انطلق إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

في العام 1991، عيّنه الأمين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي، نائبا له وبقي في منصبة طيلة ولاية السيد نصرالله التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

بعد اغتيال الموسوي في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان في العام 1992، خلَفه نصرالله أميناً عاما للحزب، وبقي قاسم في منصبه.

وأعلن حزب الله الثلاثاء انتخاب قاسم. ويأتي ذلك بعد اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي كان يعتبر المرشح الأبرز لخلافة السيد نصرالله ونعاه الحزب في 23 تشرين الأول، مؤكدا أنه قضى مع عدد من إخوانه المجاهدين، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في آوائل الشهر ذاته.

وكما كان صفي الدين، قاسم عضو في مجلس الشورى التابع لحزب الله، الأمر الذي يخوّله تبوّء منصب الأمين العام.

ويتحدّث قاسم المولود في بيروت والذي تتحدّر عائلته من بلدة كفرفيلا في جنوب لبنان، اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكان يُجري بانتظام مقابلات مع وسائل إعلام محلية ودولية.

وبينما توقّف السيد نصر الله عن الظهور العلني منذ سنوات طويلة، فقد كان نعيم قاسم يظهر في العلن في مناسبات عدّة.

كان يجري مقابلات تلفزيونية مع وسائل إعلام عربية وغربية، ويشارك في تخريج طلاب مدارس المصطفى التابعة له وفي تكريم المتفوقين، يعطي دروسا دينية، ويشارك في احتفالات حزب الله متقدما الصفوف الأمامية خصوصا في المناسبات التي يتحدث فيها السيد نصرالله عبر الشاشة.

وبموازاة دراسته الأكاديمية في الجامعة اللبنانية حيث نال دراسات عليا في الكيمياء، تابع قاسم دراسات دينية وتتلمذ على يد كبار علماء الشيعة في لبنان.

وعمل مدرسا لمادة الكيمياء لسنوات.

ولقاسم، وهو متزوج وأب لستة أولاد، مؤلفات عدة دينية وسياسية بينها كتاب عن حزب الله بعنوان "المنهج، التجرية، والمستقبل".











