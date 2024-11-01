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محليات

ميقاتي لـ لازارو: تصريحات العدو تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة

2024-11-01 | 04:20
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ميقاتي لـ لازارو: تصريحات العدو تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة
ميقاتي لـ لازارو: تصريحات العدو تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، على رأس وفد صباح اليوم في السرايا.
وتناول البحث العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والصعوبات والتهديدات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.

في خلال الاجتماع جدد ميقاتي "التعبير عن تقدير لبنان للجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة، والتمسك بدورها وبقائها في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي انيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش".
وعبّر ميقاتي "عن ادانته للاعتداءات الاسرائيلية على اليونيفيل والتهديدات التي توجه اليها"، مقدّرا "اصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار  اليونيفيل في عملها في الجنوب".
وقال" ان توسيع العدو الاسرائيلي مجددا نطاق عدوانها على المناطق اللبنانية وتهديداتها المتكررة للسكان باخلاء مدن وقرى باكملها، واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الاسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف اطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا.
وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال "التزام لبنان الدائم بالقرار الاممي ومندرجاته"،معتبرا" ان التصريحات الاسرائيلية والمؤشرات الديبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الاسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والاصرار على نهج القتل والتدمير، مما يضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته التاريخية والاخلاقية في وقف هذا العدوان".
ميقاتي لـ لازارو: تصريحات العدو تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة

محليات

نجيب ميقاتي

ارولدو لازارو

اليونيفيل

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