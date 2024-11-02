الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"يعزز الديمقراطية".. رئيس البرازيل يدعم وصول هاريس إلى سدة الرئاسة

2024-11-02 | 04:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;يعزز الديمقراطية&quot;.. رئيس البرازيل يدعم وصول هاريس إلى سدة الرئاسة
"يعزز الديمقراطية".. رئيس البرازيل يدعم وصول هاريس إلى سدة الرئاسة

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن "وصول كامالا هاريس الى الحكم سيكون أمرا جيدا" من أجل "تعزيز الديمقراطية"، وذلك في مقابلة الجمعة مع قناة "إل إس اي" الفرنسية، قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

 وقال لولا في هذه المقابلة التي ترجمت إلى الفرنسية: "أعتقد أن الديمقراطية هي أفضل نظام حكم نجحت الإنسانية في بنائه".

وأضاف من دون ذكر اسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، "اعتقد أنه من أجل تعزيز الديمقراطية في الولايات المتحدة، سيكون من الأفضل انتخاب كامالا هاريس للرئاسة".

وتابع: "نتذكر هجوم الكابيتول"، لافتا إلى أن "الكراهية منتشرة في الولايات المتحدة، وأيضا في أوروبا وأميركا اللاتينية".

وقال الرئيس البرازيلي أيضا إن "الديمقراطية هي الأمر الأكثر قدسية. وصول كامالا هاريس الى الحكم سيكون أمرا جيدا"، قبل أيام من استحقاق يشهد منافسة حادة وتوترا في الولايات المتحدة.

وسئل لولا عن النزاع في أوكرانيا، فكرر أن "هناك دائما فرصة لبناء السلام"، مؤكدا إيمانه "بالحوار".

وأضاف: "أعتقد أنه ممكن. المشكلة أن لا فولوديمير زيلينسكي ولا فلاديمير بوتين يريدان الجلوس لمناقشة" إنهاء النزاع.

وأكد لولا أن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني لن يشاركا في قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر في البرازيل.

وقال: "لم نوجه الدعوة إليهما لأننا لا نرى أن منتدى مجموعة العشرين هو مساحة ملائمة لهذا الأمر".

وأعلن بوتين منتصف أكتوبر أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في البرازيل يومي 18 و19 نوفمبر لتجنب إحداث "اضطراب" في هذا الحدث مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

"يعزز الديمقراطية".. رئيس البرازيل يدعم وصول هاريس إلى سدة الرئاسة

محليات

البرازيل

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نهاريا.. مسيرة للحزب تعبر قرب أباتشي مخصصة "لإعتراض المسيرات"
طيران العدو يخرق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عدة من بينها العاصمة بيروت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024