"يعزز الديمقراطية".. رئيس البرازيل يدعم وصول هاريس إلى سدة الرئاسة

وقال لولا في هذه المقابلة التي ترجمت إلى الفرنسية: "أعتقد أن الديمقراطية هي أفضل نظام حكم نجحت الإنسانية في بنائه".

وأضاف من دون ذكر اسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، "اعتقد أنه من أجل تعزيز الديمقراطية في الولايات المتحدة، سيكون من الأفضل انتخاب كامالا هاريس للرئاسة".

وتابع: "نتذكر هجوم الكابيتول"، لافتا إلى أن "الكراهية منتشرة في الولايات المتحدة، وأيضا في أوروبا وأميركا اللاتينية".

وقال الرئيس البرازيلي أيضا إن "الديمقراطية هي الأمر الأكثر قدسية. وصول كامالا هاريس الى الحكم سيكون أمرا جيدا"، قبل أيام من استحقاق يشهد منافسة حادة وتوترا في الولايات المتحدة.

وسئل لولا عن النزاع في أوكرانيا، فكرر أن "هناك دائما فرصة لبناء السلام"، مؤكدا إيمانه "بالحوار".

وأضاف: "أعتقد أنه ممكن. المشكلة أن لا فولوديمير زيلينسكي ولا فلاديمير بوتين يريدان الجلوس لمناقشة" إنهاء النزاع.

وأكد لولا أن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني لن يشاركا في قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر في البرازيل.

وقال: "لم نوجه الدعوة إليهما لأننا لا نرى أن منتدى مجموعة العشرين هو مساحة ملائمة لهذا الأمر".

وأعلن بوتين منتصف أكتوبر أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في البرازيل يومي 18 و19 نوفمبر لتجنب إحداث "اضطراب" في هذا الحدث مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.