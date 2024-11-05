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محليات

بري يتابع المستجدات السياسية والميدانية خلال سلسلة لقاءات

2024-11-05 | 06:34
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بري يتابع المستجدات السياسية والميدانية خلال سلسلة لقاءات
بري يتابع المستجدات السياسية والميدانية خلال سلسلة لقاءات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين والوفد المرافق بحضور رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي من وفد من الجمعية ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الإنسانية منها وملف النازحين وبرامج عمل الإتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر في المرحلة الراهنة ، إضافة لإطلاق الحملة الدولية لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني .

وبعد اللقاء تحدث رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي قائلا : 
زيارة الامين العام اليوم هي زيارة دعم كبيرة للبنان ، وزيارتنا اليوم ليس فقط لننقل لدولة الرئيس بأن الإتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر يساعد كل اللبنانيين ويساعد الصليب الاحمر ، إنما لوضعه بأجواء الحملة التي الدولية التي سوف نطلقها لمساعدة الصليب الاحمر اللبناني .

بدوره جاغان قال بعد اللقاء : أزور لبنان للعمل مع الصليب الأحمر اللبناني حول كيفية تعزيز وتقوية وزيادة النشاطات الإنسانية وتوسعة إنشطة الصليب الاحمر الدولي في حال وصلنا الى أوضاع اكثر تعقيداً .

 وأضاف :  لقد أنهيت للتو لقائي مع رئيس مجلس النواب اللبناني الذي أكد لنا دعمه الكامل وأنه سيكون هناك دعم كامل لعمل الصليب الاحمر الدولي ولأنشطته وهو ( اي الصليب الاحمر الدولي ) يتمتع بثقة كاملة من الشعب اللبناني وبإمكانه الوصول الى كافة المناطق اللبنانية وبالتالي التأكد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها .

وختم : إن الصليب الاحمر الدولي كان يركز بجزء كبير من من عمله على وصول المساعدات الطبية وعمليات تأمين الدم والمساعدات الاسعافية الأولية وتقديم الخدمات للنازحين في منازلهم و اليوم نطلق هذه المبادره التي اشارك فيها لكي نؤكد التزامنا للصليب الأحمر اللبناني اننا سنكون هنا طالما هناك حاجة لهذا التواجد .

بري استقبل ايضا سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده في لدى لبنان ، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان .
بري يتابع المستجدات السياسية والميدانية خلال سلسلة لقاءات

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نبيه بري

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