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محليات

مذكرة تفاهم بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنسيق المساعدات

2024-11-07 | 05:38
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مذكرة تفاهم بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنسيق المساعدات
مذكرة تفاهم بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنسيق المساعدات

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، توقيع "مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بشأن تنسيق المعونات الخارجية وتعزيز الكفاءة في إدارتها. وقع المذكرة كل من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبد الله الدردري.

وكان ميقاتي قد استقبل الدردري في حضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان بليرتا اليكو والوفد المرافق، حيث تم عرض المشاريع التي يقوم بها البرنامج في لبنان. وقال الدردري بعد اللقاء: "تبادلنا مع الرئيس ميقاتي وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان، حيث سيتم تقديم الدعم المستمر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين إدارة الأوضاع، بما في ذلك توزيع المعونات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للتعامل مع النزوح، إضافة إلى الإعداد للتعافي وإعادة الإعمار عندما تسنح الفرصة."

كما أضاف الدردري أن الاتفاقية الموقعة تتيح بناء مركز لتنسيق المعونات الخارجية في لبنان وتعزيز التنسيق بين السياسات القطاعية، لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة، في وقت الأزمة.

في سياق آخر، استقبل ميقاتي وزير العدل هنري خوري لبحث الأوضاع العامة والشؤون الوزارية. كما استقبل النائبين وائل بو فاعور وبلال عبد الله، بحضور منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، حيث تم التنسيق بشأن المساعدات للنازحين في منطقة الجبل.

كما التقى ميقاتي وفداً من "تكتل لبنان القوي"، ضم النواب ندى البستاني، نقولا صحناوي وغسان عطا الله، حيث سلموا الرئيس ميقاتي رسالة من رئيس التكتل النائب جبران باسيل تهدف إلى منع الفتنة في لبنان.

وفي ختام جولته من اللقاءات، استقبل ميقاتي سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان، حيث تم بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

مذكرة تفاهم بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنسيق المساعدات

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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