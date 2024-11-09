بو حبيب يغادر إلى الرياض للمشاركة في اجتماع تحضيري للقمة العربية - الإسلامية

غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم بيروت متوجّهاً الى العاصمة السعودية الرياض حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية المشتركة يوم الأحد 10 تشرين الثاني 2024، والذي يعقد بناء لطلب لبنان للبحث في العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، ولحشد الدعم للموقف اللبناني بشأن وقف اطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. وينضم الوزير بو حبيب في وقت لاحق الى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد وصوله الى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية-الاسلامية يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024.