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محليات

بري: الضغط عليّ لن ينفع في دفعي إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني

2024-11-10 | 07:51
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بري: الضغط عليّ لن ينفع في دفعي إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني
بري: الضغط عليّ لن ينفع في دفعي إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "العدو الإسرائيلي يركز في حربه على اعتماد نهج التدمير الواسع الذي يشمل مناطق مختلفة في الجنوب والبقاع والضاحية".

وتوقف بري، في مقابلة مع موقع "الأفضل نيوز"، عند "الرسائل التي وُجهت إليه من خلال استهداف بلدته تبنين بمجملها، ومن ضمنها حي آل بري"، معدداً منازل أقربائه التي تم تدميرها ومن بينها منزل شقيقته، إلا أنه أكد أن "الضغط عليه لن ينفع في دفعه إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني".

وشدد بري على "التمسك بوجوب وقف إطلاق النار فورا وتنفيذ القرار 1701 بلا زيادة او نقصان".

ولفت بري إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي "مسح" عدد من البلدات الجنوبية الواقعة عند الحافة الأمامية، مشيرا إلى أن "العدو يريد أن تصبح المنطقة الحدودية التي تجاور فلسطين المحتلة غير صالحة للسكن، "لكنني أؤكد أنه فور انتهاء الحرب سيعود الأهالي إلى بلداتهم المدمرة وسيقيمون فوق ترابها وأنقاضها بانتظار أن يعاد بناؤها".

وبحسب ما نقل الموقع، يترقب بري ما يمكن أن "يصدر عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد الاثنين في الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية"، مشددا على أن "المطلوب منها في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق أن تخرج بنتائج عملية تدفع نحو تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

أما على مستوى الشأن الداخلي، رفض بري التعليق، لا من قريب ولا من بعيد، على إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن إمكان عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون مشاركة الطائفة الشيعية.
بري: الضغط عليّ لن ينفع في دفعي إلى التنازل عن ثوابت الموقف اللبناني

محليات

نبيه بري

موقع الافضل نيوز

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