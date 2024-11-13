العدوّ يزعم اغتيال قادة من حزب الله في الجنوب

فقد زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي اغتيال " محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله في غارات استهدفت مطلع الشهر الماضي منطقة الخيام".

واضاف ادرعي ان "محمود موسى صالح روّج وأشرف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وكان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان."

كما زعم ادرعي اغتيال "أيمن محمد نابلسي الذي كان يشغل منصب قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الحجير في وحدة نصر"، جراء غارة يوم الأحد الماضي في جنوب لبنان، واغتيال "مسؤول مجمع كفرتبنيت حاج علي يوسف صالح ومسؤول مجمع حجير في حزب الله في غارات دقيقة ".