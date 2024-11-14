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محليات

القوات اللبنانية عن تصريح جعجع لوكالة رويترز: الترجمة حرّفت مضمون بعض الأجوبة!

2024-11-14 | 16:04
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القوات اللبنانية عن تصريح جعجع لوكالة رويترز: الترجمة حرّفت مضمون بعض الأجوبة!
القوات اللبنانية عن تصريح جعجع لوكالة رويترز: الترجمة حرّفت مضمون بعض الأجوبة!

صدر عن دائرة الإعلام الخارجي في حزب القوات اللبنانية البيان التالي:

"إنّ حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي نشرته وكالة "رويترز" بعد ظهر اليوم الخميس في 14 تشرين الثاني 2024، لا يعبّر في بعض نقاطه بشكل صحيح عما قاله جعجع ، إذ إنّ الترجمة التي تولّتها الوكالة قد حرّفت مضمون بعض الأجوبة او افتقرت الى الدقة، فاقتضى التوضيح".
 
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تصريح لوكالة رويترز، قد دعا حزب الله إلى التخلي عن سلاحه، مشددًا على أن "هذه الخطوة ضرورية لوقف الحرب وحماية لبنان من الدمار".

وأوضح أن "الدمار الذي يصيب البنية التحتية ومستودعات حزب الله ينعكس مباشرة على لبنان، مما يجعل البلاد تدفع ثمنًا باهظًا".

وأشار جعجع إلى أن "الضغط العسكري الإسرائيلي المتصاعد قد يشكل "فرصة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح"، مؤكدًا "ضرورة تنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية التي تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة خارج سيطرتها".

رغم دعوته لنزع سلاح حزب الله، شدد جعجع على معارضته استخدام الجيش اللبناني القوة لتحقيق هذا الهدف.
 
وأكد في الوقت ذاته عدم وجود خطر لاندلاع حرب أهلية، مشيرًا إلى أن حزبه لا يرغب، بشكل قاطع، في أي تصعيد داخلي.
 
 
 
 
القوات اللبنانية عن تصريح جعجع لوكالة رويترز: الترجمة حرّفت مضمون بعض الأجوبة!

محليات

سمير جعجع

وكالة رويترز

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