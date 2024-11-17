معلومات الجديد: الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي بخير ولم يكن موجوداً في مركز الحزب الذي استهدفته غارة في منطقة رأس النبع

الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي لـ الجديد: هذا الاستهداف تأكيد على أن نتنياهو لا يستهدف مراكز حزب الله أو مخازن الأسلحة فقط كما يزعم بل إنه يستهدف الشقق السكنية المأهولة أيضاً