بو حبيب يستقبل ممثل اليونيسف في لبنان في زيارة وداعية

وقد شكل اللقاء فرصة للتداول في نشاطات وبرامج اليونيسف في لبنان، خاصة تلك التي تهدف إلى الاستجابة لأزمة النزوح الكبير ودعم الأطفال الأكثر ضعفاً المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي.

وأشاد بو حبيب بالدور الحيوي الذي تقوم به اليونيسف في لبنان، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حالياً. من جهته، أكد السيد بيجبيدر أهمية الحفاظ على القطاع التعليمي الذي كان دائماً يُعتبر من عناصر القوة للبنان، مشيداً بما قامت به وزارة التربية من فتح أبواب المدارس الرسمية وتوفير الدعم النفسي للأطفال لمساعدتهم على تخطي آثار الحرب.

كما استقبل الوزير بو حبيب سفيرة السويد الجديدة لدى لبنان، جيسيكا سفاردستروم، في زيارة تعارفية بمناسبة بدء مهامها. وأعرب الوزير عن تمنياته لها بالنجاح، مؤكداً استعداد السلطات اللبنانية لتقديم كل التسهيلات لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.