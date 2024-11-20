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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-11-20 | 01:12
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

رد “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” مقرّه الكويت على طلب وزارة المال تأجيل الاستحقاقات المالية، بكل الاستعداد والتجاوب وتفهّمه للظروف التي يمرّ بها لبنان.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تصريحاً وصوراً على منصة “أكس” مُدّعياً أنه في لبنان، وكتب الآتي: “العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة. تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية”.

يسجل غياب لافت لرئيس أحد الأحزاب منذ فترة خارج لبنان وقيامه بنشاطاته السياسية “اونلاين”.

وزع عن قصد امس خبر وصول الموفد الاميركي اموس هوكشتاين الى مطار بيروت ووضعه حقيبته على آلة الكشف، والقبول بتفتيش الوفد المرافق، رغم حملهم جوازات سفر دبلوماسية. وقد تعمد هوكشتاين الخطوة  رداً على الاعتراض الايراني على تفتيش مرافقي المستشار علي لاريجاني، وربما ليعطي درساً للمسؤولين اللبنانيين الذين يتبارون في المظاهر الخادعة.

يتردد ان نائباً شمالياً يعدّ العدة ليكون على رأس حكومة مقبلة وأنه نال وعوداً وتشجيعاً من أكثر من جهة عربية.

لوحظ ان مرجعاً نيابياً مقلاً في الكلام عادة، عمد منذ مدة الى اعطاء تصريحات يومية الى جريدة عربية سعودية بهدف ايصال الرسائل عبرها الى المملكة تحديداً تحسباً لمتغيرات مرتقبة.

 

نداء الوطن

بدأت ترتفع أصوات معترضة على حصر التفاوض برئيس مجلس النواب واستبعاد مكوِّنات أساسية في البلد، واعتبرت أن التفرّد من شأنه أن يوصل إلى طعنٍ في أي اتفاق يتم التوصل إليه لأنه لا يحظى بموافقة نيابية أو حتى حكومية.

استغرب مراقبون الهجوم العنيف الذي شنّه وزير سابق، محسوب على رئيس تيار، عبر وسيلة إعلام محلية، على مرجع عسكري بالتزامن مع استقبال الأخير شخصية دبلوماسية رفيعة.

عبّرت شريحة واسعة من النازحين السنّة عن امتعاضها من التمييز الحاصل في عدد من مدارس إقليم الخروب حيث رفضت جمعيات حزبية ومتمولون عراقيون تقديم مساعدات عينية ومالية لهم كونهم سنّة مقابل توزيعها على نازحين شيعة.

 

اللواء

يتجه مصرف لبنان الى ادخال تعديلات على التعاميم المعتمدة، او الاكتفاء ببيانات جديدة في ما خص إشعار المودعين بدعم مطالبهم..

تخوفت مصادر متابعة انتقال الاغتيالات الى استهداف شخصيات مدنية، كما حدث في الضربات الاخيرة على بيروت..

تتحدث تقارير عن سعي دولة كبرى الى اعادة تعويم نظام حليف في المنطقة، تماشياً مع الترتيبات بعد نهاية الحرب الدائرة بين الفصائل واسرائيل..

 

الجمهورية

علم أن إحدى الجهات المحلية التي لديها تجربة في ملف الإعمار بدأت تستعد لاستئناف نشاطها في المرحلة المقبلة

لم يترك رئيس جمعية مسؤولاً سياسياً وغير سياسي إلّا وزاره شاكيا عضواً في الجمعية، بدل البحث معهم في كيفية إنقاذ قطاع حيوي هو مسؤول عنه.

لمس مسؤولون جدية كبيرة في سعي دولة كبرى لإنهاء النزاع الدموي والعبثي القائم، واهتمام مبعوثها بأدق التفاصيل.

ماذا في أسرار الصحف؟

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هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً
08:19

هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

08:19

هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

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