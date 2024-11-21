بالصورة- المبنى الذي طاله التهديد الاسرائيلي صباح اليوم في صور

المبنى الذي طاله التهديد الاسرائيلي صباح اليوم بالقصـ ف في مدينة صور ويقع في شارع قرطاج- نزلة دوار جنبلاط من ناحية الشرق