حزب الله يعلن عن تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية وجوية ضد القوات الإسرائيلية في مختلف المناطق

البيان الأول ذكر استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، وذلك للمرة الثانية بصواريخ. في بيان آخر، أعلن الحزب عن استهداف قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة، وهي مقر قيادي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة صواريخ في الساعة 11:45 من صباح الخميس 21 نوفمبر 2024.كما أفاد الحزب بتنفيذ هجوم جوي بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية، التي تضم أسطولًا من الزوارق الصاروخية والغواصات، وأكد إصابة أهدافه بدقة. إضافة إلى ذلك، ذكر بيان آخر عن تنفيذ هجوم جوي آخر بواسطة نفس النوع من المسيّرات على تجمع لقوات