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مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف محيط مدينة النبطية لأول مرة منذ بداية الحرب
2024-11-21 | 16:23
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف محيط مدينة النبطية لأول مرة منذ بداية الحرب
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف محيط مدينة النبطية لأول مرة منذ بداية الحرب
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ميقاتي: الجيش الذي يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره زوداً عن ارض الوطن وسيادته واستقلاله معززاً بثقة اللبنانيين بأنه الامل والمرتجى
غارة اسرائيلية في هذه الاثناء على الضاحية الجنوبية
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