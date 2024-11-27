حمية: بدء العمل على ترميم وفتح طريق المصنع المعبر الحدودي اللبناني السوري

اعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على منصة "إكس" ان "ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل، بدأت العمل على ترميم وفتح طريق المصنع المعبر الحدودي اللبناني السوري".

وكان حميه اعلن من على جسر حارة حريك، أن "ورش الاشغال ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، فتح الطرق بدءا من جسر حارة حريك".