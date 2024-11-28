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محليات

بيان صادر عن بلدية الخيام.. ماذا في تفاصيله؟

2024-11-28 | 06:32
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بيان صادر عن بلدية الخيام.. ماذا في تفاصيله؟
بيان صادر عن بلدية الخيام.. ماذا في تفاصيله؟

أصدر رئيس بلدية الخيام المهندس عدنان عليان بيانا، هنا فيه الأهالي بعودتهم الميمونة إلى بيوتهم في الجنوب، "وتبريكاتنا لكل الشهداء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم كي تبقى رايات العز والشرف مرفوعة في أرضنا الطاهرة.. وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل الجرحى.. وإعادة الإعمار لكل ما تهدم بأسرع وقت ممكن"

وناشد عليان "أهلنا الشرفاء الكرام في الخيام.. نقدّر اندفاعكم للعودة.. ولكن للظروف الخاصة في أرض الخيام الغالية، وفي كل القرى المجاورة التي اجتاح العدو الصهيوني بعض أماكنها، وما زال فيها، وبعد الذي حصل اليوم من إطلاق للنار

لذا نتمنى عليكم:

1- انتظار بيان من السلطات المعنية، تسمح فيه بالدخول الى الخيام، وهذا الأمر يرتبط بآلية الإجراءات لدخول الجيش اللبناني، بعد انسحاب العدو من بعض الشوارع والنقاط التي ما زال متمركزاً فيها*

2- إفساح المجال للجهات المعنية، للمسح الشامل، لرفع القنابل والصواريخ غير المتفجرة، وللتأكد من عدم وجود أماكن  مفخخة، وكل ذلك حفاظاً على سلامة العائدين الى منازلهم

 3- الانتظار لرفع الردميات المكدسة في الشوارع كي يتسنى للجميع الدخول بسياراتهم والوصول الى منازلهم

4- التروي لتفويت أي فرصة على هذا العدو الهمجي بإطلاق النار أو خرق الاتفاق الذي أعادنا الى قرانا مرفوعي الرأس بفضل تضحيات مجاهدينا الأبطال

بيان صادر عن بلدية الخيام.. ماذا في تفاصيله؟

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