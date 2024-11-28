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محليات

إتصال هاتفي بين بو حبيب وعراقجي.. ماذا في تفاصيله؟

2024-11-28 | 07:58
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إتصال هاتفي بين بو حبيب وعراقجي.. ماذا في تفاصيله؟
إتصال هاتفي بين بو حبيب وعراقجي.. ماذا في تفاصيله؟

تلقى وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، إتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الذي أعرب عن إرتياح ودعم إيران لوقف إطلاق النار في لبنان. وقد شكره الوزير بوحبيب على الموقف الإيراني وأمل بإستمرار الدعم لتطبيق الترتيبات المتفق عليها وفقا لقرار مجلس الامن ١٧٠١. كما أكد الوزير عراقجي على دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته وعديده كي يتمكن من حفظ الأمن والاستقرار جنوب نهر الليطاني.

وقد توافق الوزيران أيضا على أهمية استقرار وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها.

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محليات

بو حبيب

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