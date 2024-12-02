أمن الدولة: استشهاد عريف من مديريّة النبطيّة الإقليميّة جراء غارة شنتها مسيّرة للعدو

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولية انه فـي خرق فاضـح لاتفـاقيّة الهدنة، أقدمت طائرة مسيّرة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ على استهداف أحد عناصر أمن الدولة العريف مهدي خريس من مديريّة النبطيّة الإقليميّة بصـاروخ موجّه، أثناء أدائه لواجبه الوطنيّ، ممّا أدّى إلى استشهاده.