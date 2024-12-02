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محليات

حميه اتصل بعائلات نازحة الى سوريا من العريضة :المعبر أصبح جاهزا وسالكا للعبور

2024-12-02 | 07:17
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حميه اتصل بعائلات نازحة الى سوريا من العريضة :المعبر أصبح جاهزا وسالكا للعبور
حميه اتصل بعائلات نازحة الى سوريا من العريضة :المعبر أصبح جاهزا وسالكا للعبور

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، سير الاعمال التي انجزت في معبر العريضة البري في عكارالذي تعرض للعدوان الاسرائيلي، في حضور رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية والنائبين وليد البعريني ومحمد يحيى وممثل عن محافظ طرطوس جهاد قمير وقائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران وعدد من ضباط الاجهزة الامنية.

 وقد أنجزت شركة "الأرز" مديرها ربيع الحلبي ممرا موقت في خلال 48 ساعة لتأمين حركة النقل، الى حين الانتهاء من إعادة بناء الجسر من جديد. وتم عبور أول سيارة من سوريا باتجاه لبنان بعد إعادة تشغيل المعبر.

 وبعد جولة للوزير والنواب والحضور على المعبر، قال حميه:" في طبيعة الحال، بفعل القصف البربري للعدو الإسرائيلي ليل وقف إطلاق النار تم شن غارات على ثلاثة معابر في شمال لبنان التي هي المعابر الأساسية بين لبنان مرورا بسوريا الى العالم العربي.

 هذا الموضوع من يوم الاربعاء، بدأت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الجانب السوري مشكورين، الجانب السوري معالي وزير النقل ومعالي وزير الداخلية ومحافظ طرطوس الجميع، في هذين الشهرين الماضيين، كنا يدا بيد ونعمل على قدم وساق، بجهود الجميع، الامن العام والجمارك اللبنانية والجانب السوري.

 أضاف :"اليوم، نحن نستطيع أن نقول، أن معبر العريضة أصبح سالكا، ولكن بشكل مبدئي لأننا قمنا بإجراءات مبدئية ونقوم بإعداد دراسات جوهرية لإنشاء جسر جديد في معبر العريضة والعبودية لجهة وادي خالد.

 أنا هنا اليوم، أنتهز الفرصة، لأقول لناسنا ولأهلناالذين كانوا في ضيافة الشعب السوري على الساحل المتوسط في طرطوس واللاذقية وغيرها، نشكر الجانب السوري على استضافتهم ، بما اننا نحن في شمال لبنان.. ونعم الضيافة.وأتوجه لهم من معبر العريضة بأن المعبر سالك يستطيعون التوجه من الساحل السوري - طرطوس مباشرة الى العريضة، وإن شاءالله، إدارة الهجرة والجوازات والجمارك السورية والأمن العام اللبناني والجمارك اللبنانية سيكونون في خدمتهم ليعودوا الى أهلهم سالمين في مختلف القرى التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي من بعلبك الهرمل الى الجنوب الى البقاع الغربي، الى ضاحية لبنان الجنوبية".

 أضاف حميه :"نحن ان شاء الله، يدا بيد مع الجانب السوري في هذا العمل، ودولة الرئيس ميقاتي، بالنسبة اليه، موضوع المعابر موضوع أساسي، دولة الرئيس ميقاتي ليلا نهارا نحن في تواصل معه ليس فقط في موضوع المعابر، لا بل في موضوع المطار، المعابر الحدودية والطرق".

 ولفت الى "ان دولة الرئيس ميقاتي دعا اليوم الى جلسة الساعة الرابعة بعد الظهر، جلسة للوزراء المعنيين والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار، ليقوم بقراءة كاملة حول موضوع إعادة الاعمار في لبنان بفعل ما هدمه وما قام به العدو الاسرائيلي من جرائم من حيث قصف المباني السكنية ، وإن شاء الله سيكون بعد هذا الاجتماع رؤية عند الرئيس ميقاتي. وهذا الموضوع سيذهب الى مجلس الوزراء لإقرار المناسب".

 وردا على سؤال، عن الاضرار في منطقة العريضة وهي "منطقة منكوبة"، وقال: "الرئيس ميقاتي سيكلف الهيئة العليا للاغاثة لا بل يكون قد كلفها وستكون الأمور قد أخذت وقتها.

 من جهة أخرى ، اتصل الوزير حميه بعائلات نازحة في سوريا وأخبرهم بان المعبر جاهز للعبور.

 وبدوره، النائب البعريني ندد مجددا بالعدوان الاسرائيلي البربري، وقال :" ان الوزير حميه يقوم بواجبه، موفدا من رئيس الحكومة"، لافتا الى "الاضرار الكبيرة في قرية العريضة والمطلوب السرعة في مساعدة المنكوبين"، مشيرا الى أهمية المعبر اقتصاديا  وحياتيا بين البلدين".

 أضاف:"ان بلداتنا في العريضة في سهل عكار، هي في الاساس مهمشة فكيف هو الحال حاليا".

 وبدوره، النائب يحيى أثنى على "إنجاز الاعمال على المعبر بسرعة"، متمنيا "ضرورة ايلاء المعابر الاخرى في العبودية ووادي خالد. وطالب بالتعويض على المتضررين من الاهالي.

حميه اتصل بعائلات نازحة الى سوريا من العريضة :المعبر أصبح جاهزا وسالكا للعبور

محليات

علي حمية

جنوب لبنان

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