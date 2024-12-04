ميقاتي إطلع من وزير الأشغال على وضع المطار والمرافئ والطرق.. حمية: انتظام رحلات شركات الطيران قبل 15 الحالي

عاجل
مصادر حزب الله لـ الجديد: سليمان فرنجية "عماد المرشحين" ولن نتراجع عنه خطوة واحدة إلى الوراء
مصادر حزب الله لـ الجديد: سليمان فرنجية "عماد المرشحين" ولن نتراجع عنه خطوة واحدة إلى الوراء
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة
أوساط المعارضة النيابية لـ الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه
أوساط المعارضة النيابية لـ الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
5 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي إطلع من وزير الأشغال على وضع المطار والمرافئ والطرق.. حمية: انتظام رحلات شركات الطيران قبل 15 الحالي

2024-12-04 | 04:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي إطلع من وزير الأشغال على وضع المطار والمرافئ والطرق.. حمية: انتظام رحلات شركات الطيران قبل 15 الحالي
ميقاتي إطلع من وزير الأشغال على وضع المطار والمرافئ والطرق.. حمية: انتظام رحلات شركات الطيران قبل 15 الحالي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا اليوم.

وقال حمية بعد الاجتماع:"أطلعت الرئيس ميقاتي على حسن سير العمل في المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة واهمها مطار رفيق الحريري الدولي، وكما نعلم فان كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من  بيروت واليها ، وبالتالي نحن نعطي موافقات في اليوم ذاته حتى اننا  بدأنا بإعطاء الموافقات منذ يوم الاربعاء الماضي في ٢٧ تشرين الثاني، وإن شاء الله حتى منتصف الشهر الحالي تكون معظم رحلات الشركات العربية والاجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".

أضاف: "أما بالنسبة للمرافئ البحرية فهي تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن. كما أطلعنا الرئيس ميقاتي على موضوع الطرق فوزارة الاشغال العامة والنقل بدأت منذ اليوم الاول لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بفتح كل الطرقات ، والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لا سيما في النبطية وفي محافظة الجنوب، علما اننا ايضا بدأنا بالعمل في منطقة الضاحية الجنوبية وفي محافظة بعلبك-الهرمل والبقاع الغربي منذ الاربعاء الماضي، ويمكننا القول ان كل طرق لبنان تقريبا باتت سالكة. وأطلعناه على موضوع المعابر الحدودية بالتفاصيل ونحن نعمل الان على المعابر الشمالية ، بعد ان اصبح معبر المصنع سالكا فقد قام العدو الاسرائيلي بقصف جسور  على الانهر ، وهذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد مضاعف واعتمادات مالية وهي متوافرة من الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يحتاج الى بعض الوقت ، وهذا الامر محور نقاش ومتابعة أسبوعية مع الرئيس ميقاتي".

ميقاتي إطلع من وزير الأشغال على وضع المطار والمرافئ والطرق.. حمية: انتظام رحلات شركات الطيران قبل 15 الحالي

محليات

ميقاتي

علي حمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض يقدم فيه حصيلة محدثة شبه نهائية لعدد الشهداء والجرحى
الجيش: وحدة من الجيش تقوم اليوم بين الساعة 11.00 والساعة 16.00 بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتي الغبيري – الضاحية الجنوبية وجرد رأس بعلبك

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024