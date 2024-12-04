ميقاتي إطلع من وزير الأشغال على وضع المطار والمرافئ والطرق.. حمية: انتظام رحلات شركات الطيران قبل 15 الحالي

وقال حمية بعد الاجتماع:"أطلعت الرئيس ميقاتي على حسن سير العمل في المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة واهمها مطار رفيق الحريري الدولي، وكما نعلم فان كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من بيروت واليها ، وبالتالي نحن نعطي موافقات في اليوم ذاته حتى اننا بدأنا بإعطاء الموافقات منذ يوم الاربعاء الماضي في ٢٧ تشرين الثاني، وإن شاء الله حتى منتصف الشهر الحالي تكون معظم رحلات الشركات العربية والاجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".

أضاف: "أما بالنسبة للمرافئ البحرية فهي تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن. كما أطلعنا الرئيس ميقاتي على موضوع الطرق فوزارة الاشغال العامة والنقل بدأت منذ اليوم الاول لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بفتح كل الطرقات ، والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لا سيما في النبطية وفي محافظة الجنوب، علما اننا ايضا بدأنا بالعمل في منطقة الضاحية الجنوبية وفي محافظة بعلبك-الهرمل والبقاع الغربي منذ الاربعاء الماضي، ويمكننا القول ان كل طرق لبنان تقريبا باتت سالكة. وأطلعناه على موضوع المعابر الحدودية بالتفاصيل ونحن نعمل الان على المعابر الشمالية ، بعد ان اصبح معبر المصنع سالكا فقد قام العدو الاسرائيلي بقصف جسور على الانهر ، وهذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد مضاعف واعتمادات مالية وهي متوافرة من الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يحتاج الى بعض الوقت ، وهذا الامر محور نقاش ومتابعة أسبوعية مع الرئيس ميقاتي".