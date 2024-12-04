وزير الصحة يعرض حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدا و16593 جريحا، مفندا الأضرار التي طالت القطاع الصحي والتي أكد أنه كان مستهدفا بصورة مباشرة.

وقال الأبيض في مؤتمر صحافي إنه "قبل 15 أيلول سقط في لبنان 645 شهيدا و1983 جريحا، وبعده سقط 3402 شهيدا و14655 جريحا، أي الحصيلة النهائية حتى الآن هي 4047 شهيدا و16638 جريحا".

وأوضح أن "هذه الأرقام بما توفي لنا من معلومات عبر عدة مصادر، الأرقام الحقيقية أعلى لأن هناك شهداء ولم نعرف بهم ومنهم لا يزال تحت الأنقاض"، مبينا أنه "من الشهداء والجرحى الذين سقطوا من المهم أن نذكر الأطفال، وهذا كان سمة من سمات استهداف المدنيين".

كما أعلن وزير الصحة أنه "قبل 15 ايلول سقط 26 طفلا نتيجة الاعتداءات، وبعد ه سقط 290 طفلا، المحصلة النهائية للشهداء من الأطفال بلغت 316 شهيدا. أما بالنسبة إلى الجرحى منهم، فقد جرح 197 طفلا قبل 15 ايلول، و1259 من بعده لتكون حصيلة الجرحى الأطفال 1456".



وأضاف: "بالنسبة إلى النساء، فقبل 15 ايلول سقط 40 امرأة شهيدة، ومن بعده سقطت 750 امرأة، لتكون حصيلة الشهداء من النساء 790 شهيدة، أما بالنسبة إلى الجرحى النساء فقد بلغت الحصيلة 3357 (304 قبل 15 سبتمبر و2263 من بعده)".

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات على القطاع الصحي كانت أيضا سمة من سمات العدوان"، لافتا إلى أن "بعض التقارير الإعلامية حاولت التصوير وكأن هذه الاعتداءات كانت جانبية ولكن الأرقام تؤكد أنها كانت استهدافات مباشرة للقطاع الصحي وجزء من محاول العدو للنيل من صمود هذا القطاع".

وأوضح أن "الاعتداءات طالت 67 مستشفى، استهدف 40 منها بشكل مباشر، و7 منها أصبحت مقفلة قصرا وهي مستشفيات: بنت جبيل، صلاح غندور، مرجعيون، ميس الجبل مرتضى، بهمن، والبرج"، مشيرا إلى أنه "سقط بهذه المستشفيات 16 شهيدا، و73 جريحا واستهدفت 25 آلية".

وأفاد الأبيض بأن "الجمعيات الإسعافية تحملت العبء الأكبر من الاستهدافات: 238 اعتداء، سقط 206 شهداء، 257 جريحا"، مبينا أن "نسبة الشهداء للجرحى هي 50 بالمئة وهذا يؤكد أن ما يحصل استهداف وليس عن طريق الخطأ".

وذكر أنه "استهدفت 256 آلية، من بينها 60 سيارة إطفاء، 177 سيارة إسعاف، 16 آلية إنقاذ. كما أن الاعتداءات على مراكز الرعاية الصحية الأولية أدت إلى إقفال 56 مركزا، 33 منهم تضرر بشكل كامل"، معلنا أن "الحصيلة النهائبة للاعتداءات على القطاع الصحي بلغت 222 شهيدا و330 جريحا".