"أبو عزرائيل" يظهر.. ويبرر عدم توجهه لسوريا ولبنان!

ظهر القيادي في الحشد الشعبي بالعراق أيوب فالح الربيعي الملقب بـ"أبو عزرائيل" بشريط مصور على منصة "اكس"، امام عدد من مقاتلي الحشد. وقال "نحن تحت أمر رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الحشد الشعبي"، واضاف "نحن لا يحق لنا ان نتخطى الحدود العراقية، ونحن لسنا ميليشيا، لكن اذا صدر امر عن رئاسة الوزراء العراقية، او من الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، فسيكون اول استشهادي يتوجه الى قبر السيدة زينب (في سوريا)". وتابع: "للذين يتساءلون لماذا لم نذهب إلى سوريا او لبنان، فالأمر لا يجب أن يكون فوضوياً، يجب أن نبقى تحت سقف الأوامر وإلا ونصبح عصابات".