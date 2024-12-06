العين الخارجية على جلسة التاسع من كانون!
بعد وقف اطلاق النار في لبنان انتقل العنوان الى سوريا التي تشهد تطورا في مشهدها الامني لم يحصل طوال سنوات الحرب الماضية. وأهم هذه العناوين اطلاق سراح مخطوفين لبنانيين منذ اربعين عاماً، هذا الحدث الاستثنائي سقط في لبنان كالصاعقة وان كانت الانباء من سوريا الى الشمال اللبناني لا تزال غامضة ولا تؤكدها اي من المعطيات، وعليه تعددت المطالب من الدولة بكل اجهزتها بملاحقة هذا الملف، وضرورة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل.
زوار عين التينة قالوا للجديد، إن "الرسالة الامريكية غير المباشرة وصلت الى عين التينة، وهي قد تحدث فرملة لتتحول الجلسة الى جلسة مفتوحة الا ان الخشية تبقى على الدور التشريعي لمجلس النواب نتيجة تحويله الى هيئة ناخبة".
اما وقد فاجأت التطورات السورية الجميع، فانها قد تنعكس على لبنان تطييرا لموعد الجلسة. والرهان يبقى على اللحظات الاخيرة لانتخاب رئيس نتيجة تواصل مع بعض القوى المسيحية.
في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية للجديد، إن "الاسم الذي جرى تناقله على انه تقاطع بين بري وباسيل وهو العميد جورج خوري لا يحظى بدعم دولي".
وتضيف المصادر الدبلوماسية للجديد، إن "الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بمواصفات الخماسية وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، كلها استحقاقات ترتبط مباشرة باعادة الاعمار واعادة استنهاض البلد".
فإما أن يتمتع الرئيس والحكومة بمواصفات الخماسية لحصول لبنان على دعم عربي وغربي، او تتحمل القوى السياسية مسؤولية خياراتها.