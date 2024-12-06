العين الخارجية على جلسة التاسع من كانون!

بعد وقف اطلاق النار في لبنان انتقل العنوان الى سوريا التي تشهد تطورا في مشهدها الامني لم يحصل طوال سنوات الحرب الماضية. وأهم هذه العناوين اطلاق سراح مخطوفين لبنانيين منذ اربعين عاماً، هذا الحدث الاستثنائي سقط في لبنان كالصاعقة وان كانت الانباء من سوريا الى الشمال اللبناني لا تزال غامضة ولا تؤكدها اي من المعطيات، وعليه تعددت المطالب من الدولة بكل اجهزتها بملاحقة هذا الملف، وضرورة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل.