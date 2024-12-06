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محليات

العين الخارجية على جلسة التاسع من كانون!

2024-12-06 | 13:03
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العين الخارجية على جلسة التاسع من كانون!
العين الخارجية على جلسة التاسع من كانون!

بعد وقف اطلاق النار في لبنان انتقل العنوان الى سوريا التي تشهد تطورا في مشهدها الامني لم يحصل طوال سنوات الحرب الماضية. وأهم هذه العناوين اطلاق سراح مخطوفين لبنانيين منذ اربعين عاماً، هذا الحدث الاستثنائي سقط في لبنان كالصاعقة وان كانت الانباء من سوريا الى الشمال اللبناني لا تزال غامضة ولا تؤكدها اي من المعطيات، وعليه تعددت المطالب من الدولة بكل اجهزتها بملاحقة هذا الملف، وضرورة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل.

زوار عين التينة قالوا للجديد، إن "الرسالة الامريكية غير المباشرة وصلت الى عين التينة، وهي قد تحدث فرملة لتتحول الجلسة الى جلسة مفتوحة الا ان الخشية تبقى على الدور التشريعي لمجلس النواب نتيجة تحويله الى هيئة ناخبة".

اما وقد فاجأت التطورات السورية الجميع، فانها قد تنعكس على لبنان تطييرا لموعد الجلسة. والرهان يبقى على اللحظات الاخيرة لانتخاب رئيس نتيجة تواصل مع بعض القوى المسيحية.

في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية للجديد، إن "الاسم الذي جرى تناقله على انه تقاطع بين بري وباسيل وهو العميد جورج خوري لا يحظى بدعم دولي".
 
وتضيف المصادر الدبلوماسية للجديد، إن "الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بمواصفات الخماسية وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، كلها استحقاقات ترتبط مباشرة باعادة الاعمار واعادة استنهاض البلد".
 
فإما أن يتمتع الرئيس والحكومة بمواصفات الخماسية لحصول لبنان على دعم عربي وغربي، او تتحمل القوى السياسية مسؤولية خياراتها. 
العين الخارجية على جلسة التاسع من كانون!

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بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني
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15:25

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.

كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

15:25

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.

كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

هل يمتد القتال من سوريا إلى لبنان؟
13:37

هل يمتد القتال من سوريا إلى لبنان؟

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لقناة الجديد، إن هناك رضى إقليمي غربي على الوضع في سوريا بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد تحييد الوجود الإيراني عن البلاد.

وأوضح عبد الرحمن أنه لا يتوقع أن تتسلل المواجهات إلى لبنان، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية لم تقترب من مدينة حمص بعد.

كما أضاف أن قوات "قسد" قد سيطرت على كامل محافظة دير الزور، لافتاً إلى أن ما تم بناءه خلال 11 عاماً قد انتهى.

13:37

هل يمتد القتال من سوريا إلى لبنان؟

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لقناة الجديد، إن هناك رضى إقليمي غربي على الوضع في سوريا بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد تحييد الوجود الإيراني عن البلاد.

وأوضح عبد الرحمن أنه لا يتوقع أن تتسلل المواجهات إلى لبنان، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية لم تقترب من مدينة حمص بعد.

كما أضاف أن قوات "قسد" قد سيطرت على كامل محافظة دير الزور، لافتاً إلى أن ما تم بناءه خلال 11 عاماً قد انتهى.

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