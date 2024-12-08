بالفيديو - مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري

مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري @zahraafardoune pic.twitter.com/x1QfFvxFPi
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2024
مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري @zahraafardoune pic.twitter.com/x1QfFvxFPi
أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".
قال الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي، في مقابلة خاصة مع الجديد، "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم وعلمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي"