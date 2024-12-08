عاجل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل: الرئيس أمين الجميل تمكن من الحفاظ على حرية بعبدا رغم المحاولات السورية لتركيعه
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل: الرئيس أمين الجميل تمكن من الحفاظ على حرية بعبدا رغم المحاولات السورية لتركيعه
أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
10 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بالفيديو - مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري

2024-12-08 | 13:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري
بالفيديو - مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري

بالفيديو - مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري

مقالات ذات صلة
بالفيديو - مراسلة الجديد تدخل مبنى التلفزيون السوري

محليات

سوريا

التلفزيون السوري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جنبلاط يوجه التحية للشعب السوري
في عكار: إقتحام مكتب ورمي صور الأسد!

اقرأ ايضا في محليات

قاسم قصير ل"هنا بيروت": حزب الله سيعود إلى الداخل أقوى
10:14

قاسم قصير ل"هنا بيروت": حزب الله سيعود إلى الداخل أقوى

أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".

10:14

قاسم قصير ل"هنا بيروت": حزب الله سيعود إلى الداخل أقوى

أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".

بالفيديو - محرر لبناني من سجن صيدنايا يروي لـ"الجديد" 33 عاما من الاعتقال
09:38

بالفيديو - محرر لبناني من سجن صيدنايا يروي لـ"الجديد" 33 عاما من الاعتقال

قال الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي، في مقابلة خاصة مع الجديد، "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم وعلمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي"

09:38

بالفيديو - محرر لبناني من سجن صيدنايا يروي لـ"الجديد" 33 عاما من الاعتقال

قال الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي، في مقابلة خاصة مع الجديد، "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم وعلمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024