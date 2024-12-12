الجيش اللبناني: فتح ٣ طرقات مؤدية إلى بلدة الخيام – مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدات من الجيش تعمل على فتح طرقات نبع إبل والشريقي وحي جبلي المؤدية إلى بلدة الخيام - مرجعيون من الجهة الشمالية، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة".



وفي السايق نفسه أكد الجيش، على "خطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار". وفي وقت سابق اغار العدو الإسرائيلي مستهدفا البلدة مما أدى الى سقوط جرحى.



