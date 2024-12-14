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محليات

" لا نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد".. ماذا في أسرار الصحف؟

2024-12-14 | 00:54
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&quot; لا نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد&quot;.. ماذا في أسرار الصحف؟
" لا نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد".. ماذا في أسرار الصحف؟

جاء في أسرار صحف اليوم:

نداء الوطن

دعت مصادر دبلوماسية مطّلعة إلى رصد ما يجري في العراق، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وتوضح هذه المصادِر أن الحكومة العراقية مطالبَة بإبعاد مَن وصفتهم "رجال إيران" عن مواقع القرار.

لوحظ أن احزاب الممانعة في لبنان، والشخصيات التي كانت حليفة للنظام السوري، التزموا الصمت المطبق حيال الفظائع التي اكتُشفت في السجون السورية. أحد السياسيين السياديين علّق على هذا الصمت بالقول: ربما كانوا يعلمون.

شوهِد أحد الوزراء السابقين، من جماعة النظام السوري، الذي كان موقوفاً بجرم المساعدة في أعمال إرهابية وخرج من السجن، يتناول الغداء في أحد المطاعم في مجمع تجاري. ولوحظ أن المواطنين أصابتهم الدهشة حين رأوه وامتنعوا عن إلقاء التحية عليه.

 

اللواء

حسب المطابخ الشغَّالة على انتخاب الرئيس، أفضت اللقاءات الأخيرة أن لا تقاطع إلى الآن على ترشح موظف كبير غير مدني، لا عند «الثنائي» الشيعي ولا حتى «الثنائي المسيحي».

أجاب نائب في كتلة ديناميكية رداً على سؤال يتعلق بإمكان تأييد كتلته لترشيح حزب يميني معارض بـ «ضحكة عميق

يدور في الكواليس المصرفية أن العمل سيُستأنف في مؤسسات الصيرفة فئة أولى، بدءًا من الأسبوع المقبل.

 

الجمهورية

كشف مسؤول كبير عن تطمينات أمنية من دولة عظمى  بعدم وجود نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد.

تتخوف جهات عربية من توسيع دولة عدوة لتقدم قواتها في الداخل السوري مستغلة انهيار الدولة السورية

يجري العمل لتسريع مشروع قانون يعالج مسألة حساسة لاحتواء أي حراك ميداني ممكن نتيجة واقع جديد في الجوار.

 

" لا نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد".. ماذا في أسرار الصحف؟

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