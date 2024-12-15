الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي مشّط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة المنطقة من المنارة في اتجاه بلدة ميس الجبل ليلاً

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
أعلن وزير الاشغال العامة علي حميه عبر منصة "أكس": "عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط @MEAAIRLIBAN الاجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني".
كان لافتاً الاتصال بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، مهنئاً إياه والشعب السوري "بالانتصار الكبير على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان"، وفق ما اشارت صحيفة الأنباء الإلكترونية.