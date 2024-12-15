الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي مشّط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة المنطقة من المنارة في اتجاه بلدة ميس الجبل ليلاً

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".