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محليات

الأنباء الكويتية تُفصح عن لائحة أسماء رئاسية قصيرة

2024-12-16 | 01:19
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الأنباء الكويتية تُفصح عن لائحة أسماء رئاسية قصيرة
الأنباء الكويتية تُفصح عن لائحة أسماء رئاسية قصيرة

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

تقلصت اللائحة الخاصة بالمرشحين الجديين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل إلى ثلاثة تقاطعت عليهم قوى عدة في طليعتها "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" وكتل أخرى إلى نواب مستقلين.

والمرشحون الثلاثة هم: السفير السابق لدى الفاتيكان والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري والوزيران السابقان زياد بارود وجان لوي قرداحي.

وعلمت "الأنباء" الكويتية أن اسم الوزير السابق وجان لوي قرداحي أنه تم التوافق على إدراجه في لائحة قصيرة خاصة بالمرشحين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

كما تحدث مصدر مطلع لـ"لأنباء" الكويتية عن "تحرك بعيد من الأضواء للجنة الخماسية، بعقدها اجتماعات على مستوى رفيع بهدف تضييق مساحة الخيار أمام الكتل النيابية والأحزاب السياسية لاختيار رئيس الجمهورية".

ولفت المصدر الى ان الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار مع بقية الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، تسعى إلى إنجاز الانتخابات في الجلسة المقبلة من دون أي تأخير أو تعطيل، وذلك ضمن سلة متكاملة سواء على الصعيد الداخلي حول الحكومة والإصلاح وخطة النهوض، إضافة إلى الدور المقبل للبنان في المسار الإقليمي في هذه المرحلة الدقيقة".

الأنباء الكويتية تُفصح عن لائحة أسماء رئاسية قصيرة

محليات

رئاسة الجمهورية

جلسة 9 كانون

لبنان

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جورج خوري

زياد بارود

لؤي قرداحي

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خطف لبناني عند الحدود اللبنانية السورية

تعرض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي (25 سنة) من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير. وفقاً لعائلته.

حسين، الذي يعمل كسائق تكسي، كان قد دخل وخرج من سوريا مرتين في الأيام الأخيرة.

والعائلة تناشد المعنيين التدخل لحل القضية وإعادة حسين إلى أهله، حيث يعتبر المعيل الوحيد لهم.

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