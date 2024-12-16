هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟ الإتحاد الأوروبي يُجيب

وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن الاتحاد "لن يرفع العقوبات عن سوريا، قبل أن يضمن أن حكامها الجدد، لن يضطهدوا الأقليات، ويحمون حقوق المرأة، داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".

كما أشارت كالاس إلى أنن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي كانت سوريا على جدول أعماله، لن يناقش توسيع الدعم المالي للدمشق، بما يتجاوز ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أحد الأسئلة هو ما إذا كنا قادرين في المستقبل على النظر في تكييف نظام العقوبات، لكن من الواضح أن هذا ليس سؤال اليوم، وإنما في المستقبل، حيث نكون قد رأينا أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا، ونحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا فعله، ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك على شكل شيك مفتوح".