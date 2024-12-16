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محليات

هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟ الإتحاد الأوروبي يُجيب

2024-12-16 | 03:03
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هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟ الإتحاد الأوروبي يُجيب
هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟ الإتحاد الأوروبي يُجيب

أوضح الاتحاد الأوروبي، موقفه من رفع العقوبات عن سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي المعارضة السورية المسلحة إدارة البلاد.

وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن الاتحاد "لن يرفع العقوبات عن سوريا، قبل أن يضمن أن حكامها الجدد، لن يضطهدوا الأقليات، ويحمون حقوق المرأة، داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".

كما أشارت كالاس إلى أنن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي كانت سوريا على جدول أعماله، لن يناقش توسيع الدعم المالي للدمشق، بما يتجاوز ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أحد الأسئلة هو ما إذا كنا قادرين في المستقبل على النظر في تكييف نظام العقوبات، لكن من الواضح أن هذا ليس سؤال اليوم، وإنما في المستقبل، حيث نكون قد رأينا أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا، ونحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا فعله، ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك على شكل شيك مفتوح".

هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟ الإتحاد الأوروبي يُجيب

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تعرض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي (25 سنة) من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير. وفقاً لعائلته.

حسين، الذي يعمل كسائق تكسي، كان قد دخل وخرج من سوريا مرتين في الأيام الأخيرة.

والعائلة تناشد المعنيين التدخل لحل القضية وإعادة حسين إلى أهله، حيث يعتبر المعيل الوحيد لهم.

01:46

خطف لبناني عند الحدود اللبنانية السورية

تعرض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي (25 سنة) من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير. وفقاً لعائلته.

حسين، الذي يعمل كسائق تكسي، كان قد دخل وخرج من سوريا مرتين في الأيام الأخيرة.

والعائلة تناشد المعنيين التدخل لحل القضية وإعادة حسين إلى أهله، حيث يعتبر المعيل الوحيد لهم.

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