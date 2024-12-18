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محليات

إليكم نسبة الدمار في الناقورة.. رئيس البلدية يكشف!

2024-12-18 | 07:22
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إليكم نسبة الدمار في الناقورة.. رئيس البلدية يكشف!
إليكم نسبة الدمار في الناقورة.. رئيس البلدية يكشف!

أكد رئيس بلدية الناقورة المهندس عباس عواضة في بيان أن "العدو الاسرائيلي يقوم بتدميرٍ ممنهج للبلدة الواقعة على بُعد 3 كلم من الحدود، حيث ارتفعت نسبة الدمار الى 70% منذ سريان الهدنة"، مشيرًا الى أن "نسبة الدمار قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ كان 35% تقريباً".

وقال: "إننا لم نتمكن من  الإطلاع عن كثب لمعاينة الأضرار وحجم الخسائر بسبب منع العدو الاسرائيلي  المواطنين من الدخول اليها لتفقد ممتلكاتهم"، وأضاف: "ان الفيديوات والصور الواردة من هناك، تؤكد إن جيش العدو الاسرائيلي استقدم آلياته لجرف المنازل والمحال التجارية والمنشآت المدنية في محاولةٍ منه للانتقام من البلدة واهلها من اجل الضغط واحداث خراب في البلدة  على الرغم من وقف أعمال الحربية". 
 
واستغرب عواضة "عدم تحرّك قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) والجهات المعنية مراقبة الهدنة، لما تقوم بها القوات الاسرائيلية من تخريبٍ ممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية في أكثر من بلدة، وتحديدًا الناقورة التي يقع فيها مركز قيادة قوات الطوارئ الدولية".

وتمنى على لجنة الإشراف لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار التي تعقد اجتماعها الثاني اليوم، في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة "لنظر بالممارسات الاسرائيلية العدائية تُجاه البلدة التي تستضيف على ارضها هذا الاجتماع في الوقت الذي لايزال جنود العدو منتشرين بآلياتهم على التلال المقابلة ، ويقومون بأعمال تجريف للمنازل".
 
إليكم نسبة الدمار في الناقورة.. رئيس البلدية يكشف!

محليات

رئيس بلدية الناقورة

الناقورة

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"نفق ومقر تحت الارض" بجنوب لبنان.. بيان لجيش العدو!
10:47

"نفق ومقر تحت الارض" بجنوب لبنان.. بيان لجيش العدو!

زعم المتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن قوات الهندسة في اللواء 188 التابع للجيش الإسرائيلي تمكنت من تدمير مقر قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي أن: "أثناء نشاط المقاتلين في المنطقة، تم رصد نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى هذا المقر، الذي كان يستخدم لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي على مدار العام الماضي".

وتابع: "داخل مقر القيادة، عثرت القوات على وسائل قتالية وأجهزة استطلاع ومعدات عسكرية استخدمها حزب الله لتنفيذ مخططاته الإرهابية في المنطقة. كما تم اكتشاف مخازن أسلحة وذخيرة، بما في ذلك مئات العبوات الناسفة والبنادق والقنابل اليدوية، وكان أحد هذه المخازن يقع داخل مسجد".

وختم: "قامت وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة بتفتيش الموقع وتدمير المقر والنفق المؤدي إليه، مع ضبط جميع المعدات العسكرية التي كانت موجودة في الموقع. وتواصل قوات اللواء 188 تحت قيادة الفرقة 91 إزالة التهديدات في جنوب لبنان، مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

10:47

"نفق ومقر تحت الارض" بجنوب لبنان.. بيان لجيش العدو!

زعم المتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن قوات الهندسة في اللواء 188 التابع للجيش الإسرائيلي تمكنت من تدمير مقر قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي أن: "أثناء نشاط المقاتلين في المنطقة، تم رصد نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى هذا المقر، الذي كان يستخدم لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي على مدار العام الماضي".

وتابع: "داخل مقر القيادة، عثرت القوات على وسائل قتالية وأجهزة استطلاع ومعدات عسكرية استخدمها حزب الله لتنفيذ مخططاته الإرهابية في المنطقة. كما تم اكتشاف مخازن أسلحة وذخيرة، بما في ذلك مئات العبوات الناسفة والبنادق والقنابل اليدوية، وكان أحد هذه المخازن يقع داخل مسجد".

وختم: "قامت وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة بتفتيش الموقع وتدمير المقر والنفق المؤدي إليه، مع ضبط جميع المعدات العسكرية التي كانت موجودة في الموقع. وتواصل قوات اللواء 188 تحت قيادة الفرقة 91 إزالة التهديدات في جنوب لبنان، مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

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